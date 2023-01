Una de las peleas que se espera para el 2023 es el choque entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, y todo indicaría que se llevaría adelante en las 168 libras por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otra parte, en las ultimas horas el mexicano volvió a los entrenamientos y lo hace pensando en revancha contra el ruso.

No hay dudas que desde el pasado siete de mayo, el Campeón del Mundo AMB de las 168 libras llevó adelante una pelea simple debido a que lo dominó desde su 1-2. Por otro lado, Eddy Reynoso y su boxeador no cambiaron nada en plena pelea debido a que decidieron ir por la victoria rápida y no en las tarjetas.

Por otra parte, tras su victoria contra Gennady Golovkin, Canelo Álvarez confesó que estaba lesionado y recién en estas semanas se lo vio entrenando con bolsa. En el video que se llegó a ver se puede ver al peleador de Guadalajara llevando adelante un trabajo con la pelea en la que trabaja en el juego de cinturón y pasos al costado. Sin duda esto será clave en la revancha contra Dmitry Bivol.

Cabe recordar que Eddie Hearn se siente confiado en que la pelea se lleve adelante en septiembre en las 168 libras. Por otro lado, el tema de la categoría es una de las principales críticas que recibir el peleador tapatío debido a que no subiría de nuevo a las 175 libras, categoría en la que terminó perdiendo el mexicano en 2023.

Canelo Álvarez destruyó a Julio César Chávez Jr.

En el día de hoy, Canelo Álvarez habló de Chávez Jr y lo destruyó al marcar que su carrera fue muy mala. “Un desperdicio”, comentó el tapatío a la revista GQ. Y agregó: "He visto muchos talentos desperdiciados".