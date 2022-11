El pasado sábado Jake Paul volvió al ring para enfrentar a Anderson Silva combate en el que terminó imponiéndose en las tarjetas, por lo que volvió a pedir a Canelo Álvarez. Por otro lado, en las últimas horas Robert García salió a tundir al youtuber al decir que es ridícula su idea.

La llegada de los youtuber le dio una gran renovación debido a que trajeron una gran cantidad de seguidores que enloquecen con ellos. A su vez, en el caso del hermano de Logan Paul, se genera el impacto de la manera en la que gana ya que es por la vía rápida y estremece a más que uno.

Debido a esto, post victoria contra Anderson Sival, el estadounidense pidió por Canelo Álvarez. “Canelo, te estás haciendo viejo, te viste raro contra GGG. Sigo queriendo esa pelea. Lo dije hace como 18 meses y todos en la sala se quedaron así y dijeron, idiota. 18 meses más tarde estoy aquí y quiero decirlo. Tal vez la gente lo va a tomar más en serio ahora y lo digo en serio, quiero esa pelea”, expresó Jake Paul.

Por otro lado, en las últimas horas quien habló al respecto fue Robert García, excampeón del mundo y entrenador de grandes estrellas, para dinamitar los sueños del youtuber. “Nate Díaz si me parece bueno, pero no con Canelo, sean serios. Es ridículo pensar en una pelea con Canelo, lo va a lastimar bastante”, comentó el técnico.

Y agregó: “Canelo se va a divertir con él y lo noquearía. Canelo noqueó a (Sergey) Kovalev en las 175 libras, no hay que olvidarnos de eso. Con el boxeo como está actualmente es penoso porque muchos peleadores no quieren pelear entre ellos o no hay tratos entre las promotoras y más”.