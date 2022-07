Habiendo dejado atrás problemas de salud relacionados con la depresión y la ansiedad, Ryan García continúa siendo una de las joyas del establo de Golden Boy Promotions, incluso cuando no haya podido terminar de confirmarlo en el combate que marcó su regreso a los cuadriláteros, primero con Joe Goosen como entrenador, en el que se impuso en decisión unánime a Emmanuel Tagoe.

Entendiendo que es muy importante mantenerse activo para recuperar su mejor versión, el californiano está programado para enfrentar a Javier Fortuna el próximo 16 de julio en la Crypto Arena de Los Ángeles. Y si todo sale bien, espera concretar entre noviembre y diciembre un combate más, que espera sea el que le de a su carrera el salto de calidad definitivo.

El apuntado es Gervonta Davis, campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB que viene de noquear y dejar sin invicto a Rolly Romero el pasado 28 de mayo. "Quiero a Tank Davis. Una gran pelea de pay-per-view nos involucraría a mí y a alguien más. Y probablemente necesito un poco de Tank Davis para hacer una súper mega pelea, pero no tengo el ego para admitirlo", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Sé que Tank es un gran luchador, y yo también lo soy. Quien gane esa pelea se convierte en la cara del boxeo. ¿Por qué gritas mi nombre luego de tu pelea ante Romero? ¿Por qué debería callarme? ¿Quieres o no quieres hacer la pelea? No me digas que quieres pelear si realmente no vas a hacerlo".

Ryan García se refirió a las posibilidades de concretar una pelea ante Gervonta Davis

Si se tiene en cuenta que Ryan García pertenece al establo de Golden Boy Promotions, que tiene acuerdo de transmisión con DAZN; y Gervonta Davis ha venido trabajando con ShowTime Boxing aunque sus relaciones con Floyd Mayweather estén deterioradas; no será sencillo llegar a un acuerdo para que la pelea se concrete. Sin embargo, el californiano es optimista. “Donde hay voluntad, hay un camino. Estoy seguro de que ambas partes pueden llegar a un acuerdo que sea justo, firme y honorable al mismo tiempo", señaló.