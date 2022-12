En las últimas semanas, se confirmó que solo quedaba una pelea de por medio para el choque entre Ryan Garcia y Gervonta Davis, por lo que los fanáticos estallaron. Por otro lado, en las últimas horas, la pelea que no se firmó se sigue calentando luego de que el peleador de Óscar de la Hoya le haya contestado al Campeón del Mundo AMB.

Desde que comenzó a hablarse de esta pelea hubo un sin fin de cruces en el que cada uno de los peleadores llevaba agua para su molino con cada uno de sus tiros. Uno de los últimos fue The Tank quien habló de la salud mental del Californiano al marcar que era una excusa para esquivar las grandes peleas.

Esta acusación de Gervonta Davis encendió aRyan Garcia en las redes sociales y comenzó a contestarle cada uno de los mensajes. “Todos pasamos por temas de salud menta. No puedes ni hablar bien ni hacer una oración. Creo que no has investigado suficiente del tema o tienes un coeficiente intelectual muy bajo”, comenzó en Twitter.

Y agregó: “He boxeado toda mi vida, he peleado más de 200 veces. Si tuviera miedo de pelear, ya me habría quebrado. Creo que Tank es solo un tonto y seguro no puede mantener una conversación por cinco minutos”.

Cabe recordar que esta semana se dio a conocer que Ryan Garcia irá directamente a enfrentar a Gervonta Davis en el 2023 y no realizará una pelea de preparación ante el filipino Mercito Gesta, combate que se iba a llevar adelante el próximo siete de enero.