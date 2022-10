El próximo sábado Jake Paul regresa al ring para enfrentar a Anderson Silva, excampeón del mundo de la UFC. Por otro lado, a 48 horas de que se lleve adelante la pelea, la Comisión Atlética de Arizona analiza dar de baja la pelea debido a que el brasileño fue noqueado dos veces en su campamento.

La actualidad del polémico youtuber lo coloca como uno de los peleadores más polémicos debido a que llegó a grandes bolsas sin el camino que hacen la mayoría de los peleadores para ganar grandes bolsas. A su vez, hay una gran decepción con él porque debía volver en agosto, pero el rival se bajó por no dar el peso.

Por otra parte, el próximo sábado volverá ante Andersson Silva, peleador que derrotó a Julio César Chávez jr en las tarjetas. Por otro lado, en las últimas horas fue noticia al comentar que en el campamento fue noqueado dos veces, por lo que la comisión Atlética de Arizona analiza suspender la pelea.

“En el último sparring me noqueó dos veces. Le dije: ‘Entrenador, ¿Por qué hicieron eso? ¿noquearme dos veces?. Tienes que prepararte para la guerra, y te preparas para la guerra’”, confesó el brasileño a MMA Weekly. Ante estas delcaraciones comenzó a circular la intención de que no se haga la pelea debido a que el brasileño tiene 47 años y podría poner en riesgo su vida, en especial tras el KO de Jake Paul ante Tyron Woodly.

Por otro lado, en las últimas horas el expeleador de la UFC comentó que se malinterpretaron sus declaraciones. “Quiero aclarar que nunca me noquearon en el sparring, creo que no me expresé adecuadamente. Esta entrevista me la hicieron el 13 de septiembre y no sé por qué razón la publicaron apenas. Les pido que no anden inventando cosas”, explicó. ¿Se llevará adelante la pelea?