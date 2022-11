En el día de ayer el Consejo Mundial del Boxeo confirmó la eliminatoria mundialista entre Shakur Stevenson e Isaac Cruz por el Título Ligero que le pertenece a Devin Haney. Por otra parte, en las últimas horas habló el padre del Pitbull debido a que considera que su hijo tendría que enfrentar directamente al campeón.

“Era eliminatoria directa ante Eduardo Ramírez en septiembre. No sé de dónde sacan tantas cosas”, comentó enojado el entrenador en diálogo con Izquierdazo sobre la decisión que tomó el comité del CMB. Además, se mostró disconforme por la cantidad de trabas que le ponen a su hijo por el título del mundo.

“Realmente no tiene caso. La verdad le dan vueltas a una y otra cosa, es un cuento de nunca acabar, lo que digo es que está mal tanta eliminatoria, no tiene caso, para qué”, agregó Cruz Sr. Por otro lado, el entrenador del Pitbull comentó que van a protestar por esta decisión del organismo Verde y Oro.

“Realmente no tiene caso. La verdad le dan vueltas a una y otra cosa, es un cuento de nunca acabar, lo que digo es que está mal tanta eliminatoria, no tiene caso, para qué”, expresó. Y agregó: “Luego uno no quiere decir cosas porque te tachan de que eres agresivo, dicen que hablas mal. Pero Isaac va a seguir demostrando lo que vale y el mundo se va a dar cuenta”.

Por último, el padre del Pitbull Cruz comentó que espera que se lleve adelante la pelea contra Shakur Stevenson y que están listos para enfrentar a cualquier rival. “Estamos para pelearle a cualquiera en el mundo, sea Shakur, Haney, Lomachenko, el que quiera subirse a pelear con el Pitbull no tenemos problema. Pero que se respeten las decisiones que tomo el CMB, estamos para cualquier 135”, finalizó el padre del Isaac Cruz.