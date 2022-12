Dmitry Bivol no tiene ningún pudor en pasar de una revancha con Canelo Álvarez si este quiere ser el Lado A de la pelea.

Se cae la revancha: En el mundo de Bivol no manda Canelo Álvarez

Si hay que guiarse por lo que demandan los fanáticos, que al final de cuentas son ese termómetro que determina si un combate de boxeo funciona o no para el negocio, una revancha entre Dmitry Bivol y Saúl El Canelo Álvarez para 2023 es ineludible. Sin embargo, la misma podría no suceder.

El ruso, quien venció en decisión unánime al mexicano el pasado 7 de mayo y que ya en noviembre hizo lo propio con Gilberto Ramírez, entiende que ya ha dado pruebas de talento suficientes como para ser quien tenga el poder de decisión en una segunda pelea ante Canelo. Por ello, no aceptará bajo ningún punto de vista volver a ser el "Lado B" de la pelea.

"Para ser honesto, no me interesa lo que quiera hacer Canelo en su próxima pelea. Mi carrera no depende de lo que quiera hacer Canelo. Quiero pelear por los cuatro cinturones", expresó Dmitry Bivol en diálogo con IFL TV, haciendo referencia a la posibilidad de enfrentar a Artur Beterbiev por el campeonato mundial indiscutible de peso semipesado.

¿Podría Bivol bajar a las 168 libras?

Aunque puede que haya sido una estrategia para trasladar toda la presión de concretar la revancha al equipo de Canelo Álvarez, Dmitry Bivol dijo días atrás que no tendría problemas en bajar a las 168 libras para volver a enfrentarlo, esta vez por el campeonato mundial indiscutible que ostenta el mexicano en el peso súper mediano.

Sin embargo, hacerlo significaría volver a ceder ante los deseos del tapatío, algo que en sus últimas declaraciones el campeón mundial de peso semipesado de la AMB dejó claro que no quiere hacer. Por lo pronto, parece que Canelo podría elegir otros rumbos para su próxima pelea, debido a que correría mucho riesgo enfrentando a Bivol en su primera presentación post operación de muñeca.