Saúl Canelo Álvarez no para de sorprender al mundo del boxeo debido a que, luego de convertirse en campeón indiscutido de los súper medianos, le solicitó al Consejo Mundial del Boxeo la oportunidad de enfrentar a Ilunga Makabu Campeón del Mundo de los Cruceros. A su vez, en el cierre de la 59 Convención Anual del CMB el mexicano y el congoleño tuvieron su primer cara a cara. ¿Se calienta el ring para mayo?

La realizado por el tapatío a lo largo de los últimos meses es único ya que no paró de conquistar cetros mundiales. Comenzó con una paliza ante Callum Smith, siguió con un enorme KO ante Billy Joe Saunders y finalizó con una complicada pelea ante Caleb Plant donde se coronó como el primer Campeón del Mundo Unificado de la historia de México. ¡Historia pura!

Sin embargo, cuando los caminos indicaban las 168 y 175 libras, Canelo Álvarez le solicitó al Consejo Mundial del Boxeo una oportunidad mundialista ante Ilunga Makabu, monarca de las 200 libras. A pesar de la sorpresiva solicitud, los directivos del organismo Verde y Oro aprobaron la pelea entre el congoleño y el mexicano.

A su vez, en el cierre de la 59 Convención Anual del CMB, Saúl Álvarez estuvo presente y pudo tener el primer cara a cara con el africano. A diferencia de lo sucedido con Caleb Plant, las risas y los aplausos se hicieron presentes donde ambos pasaron abrazados ante las cámaras. Cabe destacar, que Eddy Reynoso le dijo a Mauricio Sulaimán que buscan negociar la pelea para mayo del 2022. ¿Se dará?

Luego de la sorpresiva elección del tapatío, Timothy Bradley se mostró molesto con Canelo Álvarez por subir a las 200 libras. “No sé nada de un tal Makabu. No me importa lo que sé, no me importa quién es, pero nadie sabe quién es. Como dije, es una grandeza orquestada, hermano”, expresó el excampeón del mundo a Fighthype, quien agregó que debería enfrentar a David Benavidez.