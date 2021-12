Julio César Chávez Jr pudo cerrar el 2021 de la mejor manera tras vencer con mucha polémica al peruano David Zegarra. Sin embargo, el excampeón del mundo fue acusado de inhalar una sustancia prohibida por lo que salió a desmentir esa versión. A su vez, dijo que siempre fue un boxeador limpio y que nunca hizo trampa dentro del deporte.

La historia entre el excampeón de los medianos del CMB y las drogas es historia ya conocida. Hay que irse poco tiempo atrás para recordar el doping positivo que dio tras su derrota con Sergio Maravilla Martínez. Esto se le suma la vez que no quiso realizar la pruebas de la WADA previo a su choque con Daniel Jacobs, motivo el cual se cambió la sede de la pelea.

A pesar de esto, Julio César Chávez Jr habló en los últimos días en relación a lo sucedido con David Zegarra y dijo que no no consumió ninguna sustancia prohibida en el medio de la pelea. En el combate, se puede observar que el de Sinaloa inhaló algo en el descanso previo a que comience el último asalto.

“Usé Liadin, es como un Afrín, te destapa el poro, no es ninguna sustancia, pueden hacerlo bien y fijarse lo que realmente es”, expresó hijo de la Leyenda en las redes sociales. Y agregó: “He sido un peleador limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí hacen, ellos son los están diciendo. Yo siempre doy la cara y nunca me escondo”.

En las últimas horas, Chávez Jr apuntó contra Ilunga Makabu al decir que no va a poder con Canelo Álvarez. “Canelo debe ganar. Se puede cuidar de un tontazo, pero es muy difícil que este muchacho… nomás con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas”, comentó el excampeón del mundo.