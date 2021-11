El próximo sábado Jaime Munguia tendrá su última presentación en el 2021 cuando suba a pelear contra Gabriel Rosado en el Honda Center de Anaheim. Por otro lado, pocas horas de volver al ring, el peleador de Erik el Terrible Morales comentó que necesita para llegar a tener una pelea con Canelo Álvarez en el 2022.

Sadam Ali marcó un antes y un después para el peleador de Tijuana ya que desde aquella victoria todo el mundo quedó atento a lo que podía realizar tras coronarse campeón del mundo. A su vez, en las 160 libras no ha tenido una pelea que lo lleve a ganarse una oportunidad mundialista con alguno de los tres campeones de la actualidad.

Debido a esto, el peleador de Erik Morales habló en conferencia de prensa y espera salir con la mano en alto ante Gabriel Rosado para lograr alcanzar una mega pelea. “Una pelea con Canelo es lo que me gustaría en un futuro, pero ahora estoy en 160 y él está en una división más alta (168). Cuando me sienta bien con mi peso, mi cuerpo y sea capaz de subir, estoy seguro que me encantaría hacer esa pelea. Sería simplemente genial”, expresó Munguia a DAZN News al referirse que sueña con alcanzar un combate contra Saúl Álvarez.

Sin embargo, el peleador de Tijuana sabe que previo a eso debe tener una pelea que lo deje bien posicionado por lo que nombró a tres boxeadores a los que quiere enfrentar en un futuro. “Después de Rosado, me encantaría ir contra (Sergey) Derevyachenko y después me encantaría pelear contra GGG (Gennady Golovkin) o (Jermall) Charlo “, comentó el excampeón del mundo.

Demetrius Andrade destruyó a Jaime Munguia

En el día de ayer, Demetrius Andrade habló exclusivamente con Bolavip y le lanzó varios tiros al peleador de Tijuana. “No sé si sepas, pero Munguía ha sido mi retador obligatorio hace dos años y cada vez que se le presenta la oportunidad no la aceptada. Lo hemos visto a Jaime Munguia decir que quiere pelear con Demetrius Andrade por el título que tiene de la OMB”, expresó el Campeón del Mundo de la OMB.