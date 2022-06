Ryan García, quien regresó tras una prolongada inactividad el pasado 9 de abril venciendo en decisión unánime a Emmanuel Tagoe en San Antonio, está buscando concretar una gran pelea antes de fin de año y le apunta todos los cañones a Gervonta Davis, campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB.

Antes que eso suceda, deberá afrontar un compromiso programado para el 16 de julio en la Crypto.com Arena en Los Ángeles, ante Javier Fortuna, para el que ya está trabajando a las órdenes de Joe Goosen, entrenador con el que se vinculó tras la ruptura con Eddy Reynoso y el Canelo Team.

Y es precisamente una victoria ante el dominicano lo que Ryan García cree que le dará la oportunidad de enfrentar a Davis, a quien ya se encargó de lanzar una nueva amenaza. "Esa pelea no durará hasta el final, de ninguna manera", expresó en diálogo con TMZ Sports, reconociendo el riesgo de noquear o ser noqueado.

Y agregó: "No dejaré que Gervonta Davis se escape. Voy a patearte el trasero. Lo prometo, ¡te patearé el trasero y te pondré a dormir! Solo sé que hay mucho más de lo que se ve a simple vista conmigo. No creas que soy suave. Vienes a averiguarlo y si tomas la decisión de pelear conmigo, descubrirás muy pronto que no hay nada suave en mí".