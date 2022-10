El pasado 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez derrotó sin dejar lugar a dudas y por decisión unánime a Gennady Golovkin, que dejó una imagen muy inferior a la que había demostrado en los primeros dos enfrentamientos entre ambos, allá por 2017 y 2018.

Consumada la victoria que le permitió retener el campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano, el tapatío volvió a dejar en claro que su próximo objetivo es poder tener desquite con Dmitry Bivol, quien lo derrotó el fin de semana de 5 de Mayo, frustrando su intento de hacerse del título mundial de la AMB en el peso semipesado.

Analizando la pelea del Canelo ante Golovkin y entendiendo que ahora irá en busca de Bivol, el excampeón mundial de peso wélter Shawn Porter, quien se desempeña como comentarista de boxeo, explicó por qué no cree que el mexicano tenga tampoco oportunidad de vencer al ruso en una revancha.

“Basado en esta pelea con GGG, no pienso que le gane a Dmitry Bivol en una revancha. Antes de esa pelea, creí que Canelo iba a regresar en el ring y ser una mejor versión de él y tener más variedad en la revancha con Dmitry Bivol, y pensé que le ganaría a Bivol en la revancha. Ahora, después de verlo contra GGG, no pienso que ese sea el caso”, señaló en diálogo con IFL TV.

Y agregó: “Pienso que GGG y Canelo están en distintos niveles y Canelo no mostró eso. El hecho de que no se mostró contra GGG en esta trilogía me lleva a creer que no estaba tan bien preparado como pienso que lo estaría en una revancha con Dmitry Bivol. Canelo no estaba tan bien preparado como lo debió estar contra Dmitry Bivol. No tenía múltiples planes de pelea, no hizo ajustes”.