El pasado siete de mayo Saúl Álvarez no pudo con Dmitry Bivol luego de caer por puntos en decisión unánime en Las Vegas. Por otra parte, en las últimas horas, se supo que Joel Diaz, excampeón del mundo de México, ayudó al ruso con boxeadores para sus sparrings y comentó que el peleador de Eddie Hearn no quería lastimarlos.

Lo que sucedió en la Ciudad del Pecado dejó en evidencia que será muy difícil para el mexicano dominar las 175 libras. Fue muy clara la derrota del nacido en Guadalajara, por lo que busca la revancha rápidamente si derrota a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre.

Por otra parte, en el día de ayer se supo que el Joel Díaz, el excampeón del mundo de México, ayudó a Dmitry Bivol para que derrote a Canelo Álvarez al ofrecerle los peleadores para que realice sparrings. “Llegó un punto y le decíamos, ‘pégale a los sparrings que les estás pagando, estás pagando 500 dólares a un morro por día’. Él decía, ‘no me gusta ser así, no me gusta tomar ventaja, yo sé que los puedo lastimar, pero está bien’. Si soltaba, los lastimaba, pero luego se hacía para atrás”, comentó el ahora entrenado en diálogos con Un Round Más, podcast de Erik Morales y Marco Antonio Barrera.

A su vez, en la misma charla, el Diaz comentó la estrategia que se planteó para derrotar al nacido en Guadalajara. “El plan era mantenerlo con el jab. Yo lo miré, fue como libro de texto aquí en el gimnasio y cuando estábamos entrenando, venía Brandon Adams, entras, sales, así como Canelo. Todos los ajustes que se hicieron round por round, funcionaron. Pero también tienes que tener un buen material. Hubo días que se miró pésimo, pero hubo días que se miró bien”, comentó.

Ryan Garcia se burló de Canelo Álvarez

Luego de la respuesta de Canelo Álvarez, Ryan Garcia lanzó munición pesada contra el mexicano luego que haya dicho que debía ganar un título para hablar. “Lo que dijo fue cómico. Luchó por un título vacante contra Matthew Hatton. Tengo mucha gente buena en mi división. No puedo simplemente elegir a Matthew Hatton y convertirme en campeón”, comentó el estadounidense.