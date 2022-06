En el día de hoy se confirmó que Ryan Garcia enfrentará a Javier Fortuna el próximo 16 de julio en el Crypto Arena de Los Ángeles, California. Por otro lado, tras anunciarse la pelea, el excampeón del mundo habló sobre combate y le dejó un mensaje a sus detractores al decir que es momento para comenzar a silenciar a varias personas. Además, apuntó contra el Pitbull Cruz y le dejó un recado al mexicano.

El regreso del peleador de Óscar de la Hoya se dio tras más de un año de inactividad y con cambio de esquina ya que en febrero de este año había anunciado su salida del establo de Eddy Reynoso. Por otro lado, su presentación ante Emmanuel Tagoe dejó mucho que desear ya que se lució hasta el cuarto asalto, pero del quinto en adelante sufrió porque no estaba físicamente al 100% para el combate.

Por otra parte, tras anunciarse la pelea contra Javier Fortuna, la cual estaba por contrato para junio de 2021, Ryan Garcia cruzó a sus detractores en las redes sociales. “Nunca me he sentido mejor, más fuerte y más motivado. Es hora de silenciar a todos los que dudan y comienza el 16 de julio”, comentó el peleador de California. A su vez, le dejó un mensaje al Pitbull Cruz al comentar "¡Si alguien investiga allí, verá que Cruz me esquivó! ¡Gran momento, así que aquí vamos, avanzamos!".

Por otro lado, para el Abejón Fortuna la pelea es clave debido a que puede ser una de las últimas peleas que lo termine de catapultar a seguir siendo un probador para futuras promesas o dejarlo a las puertas de una gran pelea mundialista. “Esta va a ser una pelea muy emocionante. No se llevó a cabo el año pasado como se anunció, espero que esta vez sea real para poder ofrecer un buen espectáculo al público. Me prepararé al 100 por ciento para ganar mi pelea. Sé que levantaremos nuestras manos en señal de victoria en la noche de la pelea”, comentó el dominicano según lo informado por Izquierdazo.

Por último, quien tiene una gran apuesta sobre es Óscar de la Hoya ya que desde la salida de Canelo Álvarez de su promotora no ha tenido una mega pelea con un gran boxeador como el nacido en Guadalajara, por lo que no duda en salir a dar un golpe sobre el tablero. “Es hora de mostrarle al mundo a Ryan García como un boxeador de élite. Esta pelea no solo será dura, sino que le mostrará al mundo lo talentoso que es”, expresó De la Hoya.