El último sábado David Benavídez superó sin problemas a Kyrone Davis en Phoenix y quedó bien posicionado para enfrentar a Canelo Álvarez. Sin embargo, el tapatío cambio de rumbo luego de su petición, pero el promotor del Bandera Roja confirmó cuál será el siguiente paso a dar y sueñan con una mega pelea mundialista en mayo de 2022.

Eddy Reynoso rompió con cualquier tipo de esquema luego de realizar una petición formal para que el CMB le diera la oportunidad de que Saúl Álvarez enfrente a Ilunga Makabu, Campeón del Mundo Crucero. La cara de Sampson Lewkowicz, promotor del estadounidense, se transformó cuando el entrenador de Jalisco realizaba ese pedido debido a que nadie esperaba que el tapatío opte por ese camino.

Con Canelo Álvarez virtualmente de la zona de alcance, David Benavídez y su promotor comenzaron a diagramar un nuevo plan para el 2022. Según lo informado por Izquierdazo, Lewkowicz le pidió al CMB que ponga en juego campeonato interino de las 168 libras donde el Bandera Roja sería uno de los retadores junto a David Lemiux, segundo en el ranking Verde y Oro, a quien descartan debido a que trabaja con Golden Boy Promotion.

“Se fue de Golden Boy porque creía que vale millones. Lamentablemente, no es pago por evento. Y si no es así, el dinero será muy poco y no creo que vaya a aceptar”, expresó el empresario de boxeo a Izquierdazo. Ante esta situación, el exmanejador de Sergio Maravilla Martínez tiene otro nombre en mente.

“Cuidado que no sea mayo. Porque si Charlo acepta la pelea, es el primero al que se le va a ofertar, va a ser el 5 de mayo, si acepta la pelea”, comentó Sampson Lewkowicz. Y agregó: “Recién peleó y está de vacaciones. Vamos a ir uno por uno, porque tiene derecho Benavidez a estar acorde a lo que van a pagar. Benavidez debe ganar lo que siempre gana. Si es con Charlo va a existir la posibilidad de que sea PPV y va a ser fructífero para todos”.