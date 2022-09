Aunque Luis Ortiz le plantó batalla a Andy Ruiz el pasado domingo 4 de septiembre en la Crypto.com Arena de Las Vegas, terminó pagando caro las tres veces que se fue a la lona y terminó perdiendo la pelea en una decisión unánime que de todos modos fue cerrada en la valoración de los jueces.

Finalizado ese combate que era eliminatorio al título mundial del CMB que ostenta Tyson Fury, el cubano de 43 años fue consultado por si esa podía haber sido la última presentación de su carrera como profesional, pero lo negó rotundamente haciendo hincapié en que había sobrevivido y batallado los 12 asaltos ante un peleador de élite como Andy Ruiz.

Una semana más tarde, confirmó su postura diciéndose listo para tomar en diciembre una pelea ante el mismísimo Rey de los Gitanos, por lo que se adelantaría incluso al Rocky Mexicano que fue el ganador de la eliminatoria, o incluso si Anthony Joshua quiere que sea el rival para comenzar con la reconstrucción de su carrera.

"Denme mi respeto. Todos los pesos pesados han sido o serán eliminados en algún momento, así que para decir que soy viejo porque caí y me levanté, ¿qué dice eso sobre Fury golpeando la lona o Joshua o Whyte o Wilder? ¿Son viejos? Quiero decir que me paré al frente, cara a cara con un hombre que pesaba 25 libras más que yo Con todo respeto a Ruiz, me encantaría una revancha con él", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene.

Y para dejar en claro que todavía le sobra el hilo en el carretel, agregó: "Hola, Fury. Hola, Joshua. Escuché que los dos están buscando oponentes. Bueno, estoy dispuesto a luchar contra cualquiera de ustedes. Veamos qué es lo que pueden hacer contra mí, muchachos".