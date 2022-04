Se aproxima una gran velada en lo que es el mundo del Boxeo, donde una pelea muy esperada va a tener lugar. Tyson Fury defenderá el título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando se enfrente contra Dillian Whyte. Este combate tendrá lugar el sábado 23 de abril desde el Estadio Wembley. Descubre de qué forma se podrá mirar en México el evento.

La realidad es que el hombre de Wythenshawe, Mánchester, defenderá por segunda oportunidad el cinturón obtenido el 22 de febrero de 2020 contra el estadounidense Deontay Wilder, hombre al cual batió de manera reciente en la más cercana pelea del hombre de 33 años. Mientras que su oponente, el jamaiquino de 34 años, se ganó la posiiblidad de poder luchar por el cinturón tras superar a Alexander Povetkin el 27 de marzo del 2021, siendo mucho tiempo de espera de cara a esta cita.

Pero no será lo único que ocupe el calendario en este día, ya que otras peleas van a estar desarrollándose. Las mencionadas son: Isaac Lowe vs. Nick Ball (Peso pluma), Anthony Cacace vs. Jonathan Romero (Peso superpluma), David Adeleye vs. Chris Healy (Peso Pesado), Tommy Fury vs. Daniel Bocianski (Peso semipesado), Karol Itauma vs. Michal Ciach (Peso semipesado), Kury Walker vs. Stefan Nicolae (Peso superpluma) y Royston Barney-Smith vs. Constantin Radoi (Peso superpluma).

Cartelera completa del evento

Tyson Fury vs. Dillian Whyte - Peso pesado

- Peso pesado Isaac Lowe vs. Nick Ball - Peso pluma

- Peso pluma Anthony Cacace vs. Jonathan Romero - Peso superpluma

- Peso superpluma David Adeleye vs. Chris Healy - Peso Pesado

- Peso Pesado Tommy Fury vs. Daniel Bocianski - Peso semipesado

- Peso semipesado Karol Itauma vs. Michal Ciach - Peso semipesado

- Peso semipesado Kury Walker vs. Stefan Nicolae - Peso superpluma

- Peso superpluma Royston Barney-Smith vs. Constantin Radoi - Peso superpluma

¿Cuándo y a qué hora es la pelea Tyson Fury vs. Dillian Whyte?

La pelea Tyson Fury vs. Dillian Whyte se llevará a cabo este sábado 23 de abril, en el Estadio de Wembley, Londres, por el título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Horario por país de las preliminares

México: 12:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Panamá: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Costa Rica: 11:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET

España: 19:00 horas

Horario por país de las estelares

México: 13:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Costa Rica: 12:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

España: 20:00 horas

¿Qué canal transmite la pelea Tyson Fury vs. Dillian Whyte?

Hacia México, como también en el resto de Latinoamérica, la pelea entre Tyson Fury vs. Dillian Whyte se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Star+.