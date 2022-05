En el día de hoy, Saúl Álvarez y Gennady Golovkin confirmaron que relazarán la trilogía en septiembre de este año en la famosa semana de la Independencia de México. Por otra parte, luego de que se haya confirmado la pelea, Emanuel Navarrete habló de la pelea y comentó que será una parada difícil para el mexicano ante el kazajo.

Sin duda la derrota contra Dmitry Bivol dejó en evidencia que el tapatío no es invencible y que tendrá que mejorar si es que quiere quedarse con la revancha. No es para menos ya que el el tapatío planteo un combate erróneo al querer ir en busca de la victoria por la vía rápida y no controlar el combate en las tarjetas.

Por otra parte, en contramano a lo que se esperaba, Saúl Álvarez y Gennady Golovkin confirmaron realizarán la trilogía, por lo que Emmanuel Navarrete dio su análisis al respecto. “Creo que será un poco más difícil para Canelo. Ahora por el tema de las libras, porque ha subido bastante en las últimas peleas, creo que eso le va a pesar más”, expresó en diálogos con Izquierdazo.

Y agregó: “Puede ser complicado para él. Pero Canelo puede pelear ante cualquiera sin problema, depende del nivel con el que llegue y cómo se desarrolle”. Cabe recordar que el tapatío buscaría derrotar a Golovkin para volver a ir en busca de Dmitry Bivol.

¿Qué fue de Emmanuel Navarrete?

Sin duda uno de los grandes representantes del boxeo mexicano es Emmanuel Navarrete, quien es el actual campeón del mundo de la Organización Mundial del Boxeo Súper Pluma. Sin embargo, inició acciones legales contra Zanfer Promotions a afirmar que era agente libre. Finalmente, esto parece haber quedado en la nada.