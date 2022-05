Cuando todavía faltaban un par de semanas para el estreno de Saúl El Canelo Álvarez en este 2022, que tendrá lugar este sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante Dmitry Bivol, tomó gran repercusión la noticia de que este se había vuelto vegano mientras se preparaba para dicho desafío.

En la última rueda de prensa previa al combate en que buscará arrebatar al invicto ruso el título mundial de peso semipesado de la AMB, el multicampeón tapatío aclaró que en realidad no se había vuelto cien por ciento vegano, pero que sí se había preocupado por hacer un importante cambio en su alimentación.

"Me siento bien. No es que soy cien por ciento vegano, pero me siento bien. Vi un documental en Netflix sobre comida y todo eso que me llevó a tomar la decisión", expresó el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano que se ilusiona ahora con recolectar los cuatro grandes cinturones también en las 175 libras.

Como el foco de la conferencia estaba puesto en un combate de boxeo y no en la cartilla de la reconocida plataforma de series y películas, nadie repreguntó al tapatío para profundizar sobre cuál era el documental en cuestión, aunque consideramos que no puede salir de tres opciones principales.

What the Health

El documental estrenado en 2017 plantea entre otras cosas el uso excesivo de antibióticos en las explotaciones ganaderas que crea resistencia a los antibióticos dañina para el consumidor, o la incongruencia entre enfermedades como el cáncer y la diabetes y la dieta rica en lactosa y alta en proteínas que promueven varios patrocinadores de esas organizaciones a nivel nacional.

Cambio radical

Fue uno de los documentales de Netflix que más dio que hablar en 2019. Se centra en una serie de retratos de atletas que aseguran que su dieta cien por ciento vegana les permite superar obstáculos que no podrían haber superado de seguir siendo carnívoros.

Cowspiracy

Es uno de los documentales más famosos de Netflix y está centrado en la ganadería industrial. Con un elato desgarrador, establece muchos paralelismos entre la agricultura animal, el exceso de contaminación que provoca, las deplorables condiciones de vida de los animales y su dramático impacto en el medio ambiente.