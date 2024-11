La temporada 2024/2025 puede ser una campaña en la que cambie el rumbo del futbol mundial en varios aspectos. Una de las figuras relacionadas con esta cuestión es Pep Guardiola, debido a que el contrato del entrenador con el Manchester City finaliza en junio de 2025.

El futuro del técnico en Inglaterra es incierto. A Pep Guardiola le han consultado en distintas ocasiones si renovaría su vínculo con el Manchester City, pero el entrenador no aseguró nada. Por otro lado, en las últimas horas salió a la luz la información de que Brasil sueña con fichar al ex DT del Barcelona.

De acuerdo al medio The Athletic y reportado por el periodista Sam Lee, quien cubre la información diaria del Manchester City, el reportero reveló que la Confederación Brasileña de Futbol ya llamó varias veces a Pep Guardiola en el último tiempo intentando convencerlo para que firme con ellos.

En Brasil se habla de la posibilidad de que el entrenador dirija a la Verdeamarelha desde hace muchos años. De hecho, en su momento hubo un fuerte rumor de que Pep Guardiola estuvo cerca de firmar con el Scratch cuando se fue del Barcelona más de una década atrás.

Pep Guardiola aún no sabe si seguirá en Manchester City (IMAGO)

Además, Pep Guardiola ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de dirigir en algún momento a una selección, aunque no expresó cuándo lo haría. Según The Athletic, fuentes cercanas del entrenador habrían confesado que al técnico del Manchester City le gustaría tomar el mando de Brasil.

Cabe destacar que la Canarinha ya tiene un entrenador y es Dorival Júnior. El DT brasileño firmó un contrato hasta el Mundial 2026 pero, en caso de que surja la posibilidad de poder contratar a Pep Guardiola, la Confederación barajaría la opción de despedir a su actual técnico.

¿Pep Guardiola podría renovar su contrato con Manchester City?

A pesar de la insistencia de Brasil, una opción más que posible es que Pep Guardiola renueve su contrato con el Manchester City. El entrenador arribó a Inglaterra en julio de 2016 y nunca había estado tanto tiempo en un equipo. Sin embargo, el técnico de 53 años podría extender su vínculo con la institución.

Por último, Pep Guardiola habló hace unas semanas sobre su situación contractual: “Tarde o temprano lo voy a decidir y están preparados para que no sea una sorpresa. Quiero estar convencido de que es lo mejor para el club. No retrasaré ninguna acción sabiendo que estoy creando un problema para el club. Si siento que soy un problema para el club, tomaré una decisión lo antes posible. Pero no tengo esa sensación, entienden las razones que tengo”.

