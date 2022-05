En las últimas horas se supo que Erislandy Lara, quien perdió con Canelo Álvarez, le aconsejó a Dmitry Bivol no darle la revancha.

Una víctima de Canelo Álvarez aconsejó a Dmitry Bivol no darle la revancha al mexicano

Hace once días, Saúl Álvarez perdió por paliza ante Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado AMB en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otra parte, luego de que el ruso confirmó que está dispuesto a darle la revancha al mexicano, Erislandy Lara, una de las tantas víctimas del mexicano, le aconsejó al Rey de la AMB que no le de la oportunidad al tapatío debido a que cree que lo estafarán.

A lo largo de la carrera del peleador de Guadalajara han sido varias la veces las críticas que ha recibido cuando tuvo peleas parejas y salió con la mano en las tarjetas. Gennady Golovkin, Miguel Cotto y Lara son los claros ejemplos de que el peleador de Eddy Reynoso fue beneficiado en las tarjetas de los diferentes jueces.

Debido a esto, Erislandy Lara le recomendó a Dmitry Bivol que no le de la revancha a Canelo Álvarez ya que según él será estafado. “No pienso mucho en eso. Estaba claro como el agua frente a toda su afición que Bivol lo dominó y lo venció. Todos pueden verlo. No, sentí que gané la pelea. Simplemente sigue adelante. Pedimos la revancha, pero no dijeron nada. Todo el mundo sabe que gané esa pelea”, comentó el cubano a Fight Hub TV en relación a la polémica derrota que tuvo ante el mexicano.

Y agregó: “Canelo tiene un equipo realmente inteligente, y saben lo que están haciendo. Lo más probable es que intente obtener la revancha. Si yo fuera Bivol, no le daría la revancha a Canelo. ¿Por qué correr el riesgo de ser estafado? Ya lo venció, así que no hay necesidad de hacerlo si yo estaba del lado de Bivol”. Cabe recordar que el actual campeón del mundo mediano de la AMB perdió ante el mexicano por puntos decisión dividida.

El Zurdo Ramírez le dejó un recado a Dmitry Bivol

Luego de que Dmitry Bivol le haya dicho que si al choque contra el Zurdo Ramírez, el mexicano redobló la apuesta y le dejó una contundente amenaza. “Después de la pelea que tuvieron, mi pelea con Bivol es imprescindible. Cuando esa pelea suceda, les aseguro que soy el único mexicano que puede vencerlo. Creo que después de lo que vimos, incluso lo puedo noquear”, comentó a ESPN.