Una de las peleas que más expectativa generó en su momento fue la que enfrentó a Canelo Álvarez con Dmitry Bivol. El mexicano subió al peso semipesado en el año 2022 para verse las caras con el ruso y allí no estuvo a la altura. Fue superado con claridad y perdió de manera contundente, lo que abrió la posibilidad a una revancha con el fin de que Saúl muestre una mejor versión, pero parece que el tapatío nunca estuvo interesado en tener un nuevo duelo con el europeo.

Según propias palabras de Bivol, él estuvo predispuesto y abierto a una negociación para concretar una revancha muy aclamada por los aficionados del boxeo, pero lo que explica el ruso es que no fue por él que no se llegó a un acuerdo, sino que la responsabilidad estuvo de lado de un Canelo que no avanzó de manera firme para volver a enfrentar a su talón de Aquiles.

La palabra de Dmitry Bivol sobre la revancha que no tuvo con Canelo Álvarez

“Después de mi primera pelea con Canelo, estuve disponible para la revancha, pero él escogió otras peleas. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que seguir adelante con mi carrera. Yo he avanzado en mi propio camino. Si nuestros caminos se vuelve a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha”, expresó Bivol en iFL TV.

En las últimas horas se confirmó que este combate no se dará, al menos, en la primera mitad del 2025 y esto se debe a que Bivol está enfocado en tener una revancha con Artur Beterbiev, quien el pasado 12 de octubre le quitó la posibilidad de ser campeón indiscutido en las 175 libras.

De esta manera, lo que ahora pretende Bivol más la negativa de Canelo de poner de su parte para generar una nueva contienda son dos factores claves que llevan a pensar que muy difícilmente volveremos a ver en un mismo cuadrilátero a Saúl y a Dmitry, ya sea en los supermedianos o en los semipesados.

