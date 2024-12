En vísperas de terminar el 2024, ya está pensando, muy de a poco, en lo que será el 2025. Para Canelo Álvarez, la cosa no es muy distinta y por el mexicano está analizando quien será su próximo rival en la primera mitad del año que viene. En ese escenario, se puede asegurar que hay dos nombres de alto calibre que están fuera de la discusión.

ver también David Benavidez revela lo que debe pasar para tener una pelea con Canelo Álvarez

Se trata de Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. Los rusos no tienen ninguna intención de verse las caras con el mexicano y habrá que esperar para ver a alguno de los dos europeos en un mismo cuadrilátero con el mexicano. Esto se debe a que tienen otros compromisos que consideran mucho más importantes que enfrentarse al campeón de los supermedianos.

Quien tomó la palabra fue Bivol y es que el ruso explicó que su cabeza está en una revancha de la pelea que perdió con Beterbiev el pasado 12 de octubre. Allí, se quedó sin la posibilidad de ser campeón indiscutido del peso semipesado y por eso está buscando una nueva oportunidad después de que el primer combate haya sido sumamente igualado.

Publicidad

Publicidad

Dmitry Bivol quiere una revancha con Artur Beterbiev en 2025

“La segunda pelea creo que será una pelea más abierta, tal vez. No puedo encontrar excusas porque no me prepararé bien para la primera pelea. Sabemos algunas cosas el uno del otro y será una pelea más abierta”, expresó Bivol con Fight Hub.

Y además, agregó: “Por supuesto que es bueno. Tiene potencia. No es solo un boxeador poderoso, sino que también tiene buenas habilidades. Creo que será, como mínimo, igual de interesante que la primera pelea, pero estoy seguro de que será mejor”.

Dmitry Bivol y Artur Beterbiev buscan una revancha en 2025. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial predijo al mejor rival para Canelo Álvarez en 2025

Para que haya una revancha, ambas partes deben estar de acuerdo con la idea y lógicamente que esto sucede con Beterbiev. En este contexto, se puede pensar en un 2025 que tenga a estos dos enfrentándose nuevamente y dejando de lado a un Canelo que tendrá que buscar rivales por otros horizontes.