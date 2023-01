En el día de hoy se llevó adelante la última conferencia de prensa para la pelea entre Gervonta Davis y Héctor Luis García de cara a la pelea que vivirán el próximo sábado en Washington. Por otro lado, post declaraciones ambos tuvieron un caliente cara a cara que deja con una gran expectativa a los fanáticos del boxeo.

No hay dudas de que el deporte de los puños necesita que el 2023 comience de la mejor manera debido a que el 2022 no tuvo grandes combates. A pesar de esto, The Tank llega a su estreno en este año con el objetivo de arribar con ritmo al combate que llevará adelante contra Ryan Garcia antes de la mitad de temporada.

Por otra parte, el próximo sábado enfrentará al dominicano Héctor Luis García cuando defiendo su Título Mundial Regular AMB Ligero. A su vez, en el día de hoy se llevó adelante la última conferencia de prensa con un cierre que tuvo un caliente cara a cara entre los peleadores que se encontraban en Washington.

En el video se puede ver un Androide García que se quita de encima a The Tank, mientras este comienza mover como peleador. A su vez, Davis tomó a su futuro rival y este inmediatamente se lo quitó con un empujón, por lo que los flashes de las cámaras comenzaron a aparecer rápidamente en el recinto.

Cabe recordar que la última semana para Gervonta Davis no ha sido la mejor ya que fue arrestado por su supuesta violencia de género contra la madre de su hija. A pesar de esto, el peleador pagó la fianza y el próximo sábado podrá presentarse ante García.