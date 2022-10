Si bien no ha vuelto a pelear desde la exhibición ante Roy Jones, Mike Tyson continúa entrenándose en el gimnasio y dio pruebas de un increíble poder a los 56 años.

El 28 de noviembre de 2020, cuando la maquinaria del boxeo había logrado reactivarse tras el parón que provocó la llegada al mundo de la pandemia de coronavirus, Mike Tyson hizo su muy ansiado regreso a los cuadriláteros para enfrentarse a Roy Jones Jr en un combate de exhibición.

Entusiasmado con la posibilidad de volver a ponerse los guantes, el excampeón mundial de los pesos pesados llegó a declarar que le gustaría hacer una gira por distintos lugares de los Estados Unidos y del mundo, peleando para recaudar dinero que pueda ser destinado a fines benéficos.

Se llegó a negociar, incluso, la posibilidad de verlo en una trilogía contra Evander Holyfield, el único hombre sobre el planeta que puede presumir haberlo derrotado dos veces. Pero no solo no hubo acuerdo, sino que Tyson se enemistó con la promotora Thriller, que había estado detrás de su combate de regreso, y ya no volvió a boxear.

Hace poco menos de un mes, volvió a instalarse el rumor de un posible regreso de Iron Mike, ya con 56 años, y se sugirió como posible rival en una pelea de exhibición el nombre del excampeón de WWE Bobby Lashley, aunque no ha habido ninguna novedad al respecto hasta estos días.

De todos modos, Mike Tyson continúa entrenándose en el gimnasio y a través de un video que fue compartido en las redes sociales de ESPN Knockout se puede ver el increíble poder y la velocidad que todavía mantiene pese al paso de los años. Sin dudas, para pensarlo dos veces antes de pararse enfrente.