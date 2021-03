Tras el anuncio de Mike Tyson, Evander Holyfield no le dio buenas noticias a los fanáticos

En los últimos días, Mike Tyson le comentó a Saúl Canelo Álvarez que el próximo 29 de mayo realizará su segunda presentación en Miami, Florida, pero no dijo el rival que tendrá enfrente. A su vez, en las últimas horas, Evander Holyfield dijo, que a poco más de dos meses para la cartelera, confirmó que el excampeón del mundo no le envió ningún contrato para llevar adelante la pelea.

Sin ninguna duda que el regreso a los ensogados por parte de Iron Mike fue lo mejor que le pudo venir al boxeo debido a que era la vuelta de una máxima figura que hacía rememorar los mejores momentos de la estrella de los años 90. Y debido al gran éxito que tuvo es que volverá en mayo para llevar adelante su segunda exhibición.

Sin embargo, pasan los días, y Mike Tyson no confirmó quién será el segundo rival que tendrá en esta pelea. Se especula con que sea Evander Holyfield, pero su compatriota habló con BoxingScene.com y dijo que no le enviaron ningún contrato.

“No lo tenemos planeado todavía. Una vez que tengamos los papeles bien, saldremos y lo anunciaremos juntos. Podría apoyarse en (pelear) con cualquiera. Se supone que debemos pelear en una exhibición", expresó The Real Deal quien agregó que podría romper los récords en venta de PPV, pero para eso necesitan promocionarlo bien.

Y agregó: “He entrenado lo suficiente a lo largo de los años para estar listo. Suelo boxear, golpeo las bolsas y las almohadillas. Pero aún no hay combate. Nadie me está atacando. No importa qué tan fuerte o lento golpee la bolsa, no me devuelve el golpe".

