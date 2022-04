El boxeador mexicano tendrá este sábado uno de los combates más importantes de su carrera profesional. No es el favorito, pero eso no le importa.

Para Oscar Valdez, estar abajo en las apuestas no es un inconveniente. De hecho, así encuentra mayor motivación para lo que será el combate de este sábado, frente al estadounidense Shakur Stevenson, en donde se unificarán los títulos de la división superpluma. “Las posibilidades están en mi contra, y todos piensan que me pisoteará, pero al igual que contra Berchelt, usaré eso como motivación. Sé que tengo una pelea difícil enfrente, pero no es algo que haya hecho antes”, aseguró.

Valdez comparte entrenador con Canelo Álvarez, ya que tiene en su esquina a Eddy Reynoso, quien fue importante a la hora de concretar la pelea. “Trabajé muy duro en el gimnasio y voy a dar lo mejor de mí. Como decímos en México, estoy dispuesto a morir en la raya”, señaló el mexicano en la antesala al combate que se llevará a cabo en el MGM Grand de Las Vegas.

El mexicano deberá defender su cinturón por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) mientras que Stevenson hará lo propio con el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Según las apuestas, el estadounidense es candidato, con una cuota de-600. Es decir, para ganar al menos 100 dólares, hay que apostar en su favor unos 600, mientras que con Valdez +550: hay que apostar 100 para cobrar esa cantidad.

Stevensson (17-0, 9 Ko's) llega con un gran récord, pero aún así, Valdez no se intimida y cree que puede sacar el desafío adelante “Siento que Shakur es el tipo de peleador que va a sacar lo mejor de mi boxeo. Quiero que mi nombre esté al lado de los grandes campeones mexicanos, y esta es la clase de pelea que me puede poner ahí”, afirmó el peleador mexicano de 31 años, que se encuentra frente a uno de los grandes retos de su carrera.

Tener a Canelo al lado es un plus

Oscar Valdez también ha manifestado la importancia de entrenar junto al Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad. El tapatío ya palpita lo que será la batalla de Valdez ante Stevenson: "Será una muy buena pelea para ambos. Va a ser una pelea difícil para los dos. Pero Óscar tiene mucha experiencia, tiene un muy buen campo de entrenamiento, así que será una muy buena pelea. Estoy sorprendido por eso porque puede hacer muchas cosas en el ring".