En un principio parecía que el combate entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga no iba a generar mucha expectativa en el público, debido al poco reconocimiento con el que llegaba el retador de las coronas de los supermedianos que ostenta el tapatío. Pero con el paso del tiempo y el transcurso de las semanas, la rivalidad se fue acrecentando y, teniendo en cuenta el factor México vs. Puerto Rico, no pararon de sacarse chispas ni un solo segundo.

Es difícil hacer enojar a Saúl, pero parece que Berlanga lo ha conseguido y así lo ha dejado claro el propio campeón al expresar que siente algo más personal por fuera de lo que ya existe por el mero hecho de que Edgar sea su próximo rival.

Canelo Álvarez asegura cuanto tiempo durará la pelea vs. Edgar Berlanga

“La verdad que se calentó esta pelea. Ya pasó más a ser personal y como siempre entre México y Puerto Rico ha habido grandes peleas y no dudo que esta sea otra”, empezó diciendo Canelo en charla con Fox Sports.

Y además, agregó: “La verdad que me da esa extra motivación, es a los que me gusta cerrarles la boca y bien cerrada, y el próximo 14 de septiembre es lo que va a pasar. Ocho o menos va a durar la pelea”.

En relación a los dichos de Berlanga, en relación a que se enfrentará a una leyenda, Saúl sostuvo: “No, pues al final de cuentas no está mintiendo, está diciendo la verdad, yo ya tengo bien marcada mi historia al final de cuentas. He estado en su posición, sé cómo piensa, sé qué es lo que quiere. Pero al final de cuentas, el sábado próximo va a enfrentar a otro rival totalmente distinto a los que está acostumbrado a pelear”.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga tienen todo listo para enfrentarse el 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas. (GETTY IMAGES)

“Pues obviamente va a salir a hacer su trabajo, no sé cómo vaya a salir, si a boxear o a ir hacia adelante, pero la forma en la que salga estoy listo para cualquier estilo que traiga, a cualquier estrategia. Por eso soy lo que soy, porque soy capaz de adaptarme a cualquier situación”, cerró Saúl.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga?

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se enfrentarán este sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas y tanto la pelea estelar como la velada completa podrán ser vistas mediante Disney+.