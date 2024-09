La UFC está en su momento más expectante desde que se enteró que iba a competir de igual a igual con Canelo Álvarez este sábado 14 de septiembre. Primeros que nadie, en la compañía más grande del mundo en artes marciales mixtas se encargaron de adueñarse de la fecha y de reservar el lugar para asegurarse tener acción en el fin de semana del Día de la Independencia mexicana.

A su vez, cuando posteriormente Saúl confirmó su pelea en el T-Mobile ante Edgar Berlanga la guerra empezó y no tendrá tregua hasta el domingo. Eso lo sabe muy bien Dana White, el CEO de Ultimate Fighting Championship, quien se sigue mostrando muy confiado de lo que llevará adelante llamándolo como el mayor evento deportivo de todos los tiempos.

Dana White no tiene dudas de que vencerá al Canelo Álvarez el 14 de septiembre. (IMAGO)

Dana White confía en vencer a Canelo Álvarez el 14 de septiembre

“Será la entrada más grande de todos los tiempos. No será el mejor evento de la UFC de todos los tiempos. Será el mayor evento deportivo de todos los tiempos”, empezó diciendo el presidente de Ultimate Fighting Championship en un vivo que realizó en su cuenta de Instagram.

Y además, agregó: “Estoy emocionado por ver lo que la gente dice el domingo. La gente que lo vive en vivo y luego la gente que lo ve por televisión. Estoy listo para escucharlo todo, lo bueno y lo malo. Las críticas de los medios, la gente, todos. Me fascina escuchar lo que todos piensan. Es exactamente por eso que lo estoy haciendo. Me encanta ser el primero. Me encanta hacer cosas que la gente cree que no se pueden hacer”.

Pese a que a mitad de camino la UFC decidió bajar los precios de los boletos para asegurarse de colmar La Esfera, no es tiempo de dar marcha atrás y por eso White tiene plena esperanza en que la inversión millonaria que llevó adelante, pensada hace tantos meses, va a otorgar los resultados positivos que se esperan.

Otra batalla trazada es la que existirá por la cantidad de espectadores que sintonicen un evento u otro a través de sus pantallas. Con los famosos PPV, la expectativa de la UFC por superar a Canelo es alta, ya que entiende que en su velada hay nombres de más trascendencia e importancia que los que estarán presentes en la misma cartelera de Álvarez vs. Berlanga.