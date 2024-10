Ambos cerraron un año espectacular en sus respectivas divisiones. Canelo Álvarez y Artur Beterbiev son los mejores del mundo en los supermedianos y semipesados, respectivamente y aquí el interrogante que surge es cómo terminaría una pelea entre estas dos potencias. Lo cierto es que existen posibilidades de negociación y, según reportes, hay intereses para que el mexicano y el ruso se vean las caras.

Desde el equipo de Canelo Álvarez esperan oferta de Beterbiev

Según la agencia rusa TASS, desde el equipo de Canelo están esperando una oferta de Beterbiev para conocer el punto de partida y ver que tan alejadas están las pretensiones de uno y otro para poder llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que la pelea sería en los semipesados por los títulos de Artur. A partir de allí, se deben discutir las ganancias económicas de cada uno y definir con cuantas porciones del pastel se harán unos y otros.

A su vez, otro gran factor para creer que esta pelea es muy posible de hacer, es el fuerte interés del promotor líder de Top Rank, Bob Arum. De hecho, quien organiza combates está decidido a tener una reunión con Canelo y su manager, Eddy Reynoso, para lanzar la primera propuesta y comenzar a construir.

Canelo ha expresado en algún momento que solo volvería a subir a las 175 libras para enfrentar a Dmitry Bivol, pero esto fue antes de la pelea que tuvo el ruso ante su compatriota Beterbiev en la que perdió y eso podría ocasionar que Saúl cambie el horizonte de su futuro y se suba al mismo cuadrilátero con el actual monarca indiscutido de los semipesados.

“Cuando Canelo le ganó a Sergey Kovalev en los semipesados y tenía un cinturón en la categoría, entonces sí me interesaba. Pero cuando Canelo ya no tuvo ese cinturón, ya no me interesó. No me gusta solo estar buscando nombres buenos para enfrentar”, dijo en su momento Beterbiev. ¿Cambiará de opinión?