Canelo Álvarez tendría definido a su próximo rival: cuándo y contra quién sería

Canelo Álvarez cerró un 2024 espectacular. El tapatío expuso dos veces sus cinturones supermedianos y en ambas ocasiones salió ganador por la vía de la decisión unánime y sin ningún tipo de dudas sobre el nivel que mostró dentro del cuadrilátero ante Jaime Munguía en mayo y vs. Edgar Berlanga en septiembre. En ese contexto, todos quieren verse las caras con Saúl y todo parece ir camino a que el mexicano confirme a su próximo rival dentro de muy poco tiempo.

ver también ¡Nunca visto! Anthony Joshua quedó cabeza para abajo en Wembley después de ser noqueado por Daniel Dubois

Para empezar, está previsto que el retorno del rey de las 168 libras sea en mayo del 2025. Para eso faltan alrededor de ocho meses y es fundamental no dejar pasar tiempo que después se pueda llegar a pagar caro. Es por ese motivo que Canelo quiere empezar a delinear con quien volverá a la acción y hay un nombre que tiene todos los boletos para ser el elegido.

Ese es Terence Crawford. El estadounidense, que consiguió su última corona en la división superwelter, no detiene su ritmo de seguir aumentando de peso con el fin de acercarse a Saúl. Este intento parece que va a prosperar y que dos de las máximas estrellas del boxeo se verán las caras de una vez por todas.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez y Terence Crawford muy cerca de concretarse para 2025.

“Lo que escuché en Las Vegas esa semana de personas que obtuvieron buena información en el campamento de Canelo, es que la pelea con Crawford es una posibilidad muy real”, expresó el prestigioso periodista Sean Zittel.

Pero también, se encargó de remarcar que aún no existe un acuerdo oficial: “Sólo quiero ser claro: estaba compartiendo cosas que recopilé/escuché durante la última semana de pelea de quienes están más cerca de la información que yo. He escuchado que no hay nada confirmado, en absoluto. Dicho esto, no me sorprendería si fuera la próxima pelea”.

Terence Crawford quiere pelear con Canelo Álvarez antes de retirarse. (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

ver también Maravilla Martínez vuelve al boxeo: peleará contra un exfutbolista de Boca Juniors en un evento de streamers

La otra realidad en esta historia es que Canelo Álvarez está interesado en tener una revancha con el ruso Dmitry Bivol, con quien perdió en el 2022. Para esto, Saúl debería subir a los semipesados, mientras que para verse las caras con Crawford puede mantenerse en su categoría, por lo que esto también puede terminar por inclinar la balanza para el lado de Terence.