Aunque esta vez no le tocó estar en la promoción de la pelea, Eddie Hearn no quiso quedarse sin hacer su pronóstico del duelo indiscutible entre Canelo Álvarez y Caleb Plant.

Canelo Álvarez vs Caleb Plant: Eddie Hearn también quiso hacer su pronóstico

Este sábado 6 de noviembre Canelo Álvarez saldrá a escena por cuarta vez desde que se desvinculó de Golden Boy Promotions, pero será la primera desde entonces en que Eddie Hearn, promotor de MatchRoom Boxing, no estará involucrado. Sucede que siendo agente libre el mexicano se tomó la licencia de acordar con Premier Boxing Champions, promotora de su rival Caleb Plant, para agilizar así las negociaciones.

Pero el reconocido promotor británico ya no se lamenta por no haber podido organizar el que para muchos será el combate del año, por la jerarquía de ambos peleadores y especialmente porque en el MGM Grand Garden Arena estará en juego el campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano. Por el contrario, ha vuelto a mostrarse cerca del Canelo y no quiso perderse la oportunidad de hacer su propio pronóstico de la pelea.

"Creo que es una pelea difícil. Pero si se lo preguntas a Canelo, no lo cree así. Su confianza es increíble. Puedes percibirlo como arrogancia. Recuerdo haber hablado con él sobre Callum Smith, sobre Billy Joe Saunders y yo estaba hablando sobre esos chicos en una conversación cara a cara y él me miró como si estuviera enojado", comenzó diciendo en diálogo con ProBoxing Fans.

Y agregó: “Creo que va a ser una pelea difícil, pero veo que Canelo Álvarez lo detiene. Él dice que lo hará dentro de las ocho rondas. Yo solo les voy a dar una ronda más por si acaso, así que digo que Canelo lo noqueará en nueve rondas".

Eddie Hearn y MatchRoom Boxing trabajaron codo a codo con Canelo Álvarez en la organización y promoción de sus peleas ante Callum Smith, por los títulos mundiales de la AMB y el CMB; ante Avni Yildirim en una defensa mandatoria de esos cinturones; y ante Billy Joe Saunders, por el título mundial de la OMB.