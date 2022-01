Comenzó 2022 y Julio César Chávez Jr todavía no se quiso ir a dormir

No tiene nada de malo que a uno le guste festejar, sobre todo en fechas que se prestan a la celebración. Y quien todavía no ha querido dejar de celebrar la llegada de un nuevo año es Julio César Chávez Jr, que en razón de las muchas historias que fue publicando en sus redes sociales todavía no durmió entre el traspaso de un año al otro.

El Hijo de la Leyenda, quien regresó a los cuadriláteros el pasado 18 de diciembre con una victoria por decisión unánime ante el peruano David Zegarra en El Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, estuvo reunido en familia y luego salió también a disfrutar de la noche, donde se dejó ver jugando a la ruleta.

Previamente, había querido grabar un mensaje para sus seguidores que compartió en redes sociales: "Hola, ¿cómo están? Decirles que me siento muy contento de un año más. Espero estén empezando un bonito año nuevo y espero que este 2022 sea un gran año para todos", dijo en un video.

Las publicaciones de Chávez Jr en sus historias de Instagram comenzaron cuando el reloj estaba por marcar las 12 de la noche y el cambio de año y se extendieron hasta hace tan solo algunos minutos, por lo que evidentemente todavía no ha decidido irse a dormir.

En todo ese tiempo fue realizando distintas publicaciones de diferentes momentos de su vida, junto a familiares, como su padre el gran Julio César Chávez, y otros seres queridos. ¡Feliz año, Junior!