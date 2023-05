Los últimos días para Saúl Álvarez han sido de mucho descanso y diálogos de cara lo que vendrá en el futuro de su carrera. Por otra parte, el pasado fin de semana Conor McGregor lanzó un tiro contra el tapatío, quien le respondió con una dura amenaza. A pesar de esto, el irlandés no aprende y redobla la apuesta.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún puto problema”, había expresado el peleador de las artes marciales mixtas luego de que se haya realizado el pesaje entre Katie Taylor vs. Chantelle Cameron.

Por otra parte, Canelo Álvarez se enteró de las declaraciones de McGregor y no dudó en responderle luego de haber presentado su figura en el Museo de la Cera de la Ciudad de México. “No importa cómo esté, pero con una mano (le gano)”, comentó a los medios de comunicación.

Por otro lado, luego de sus dichos en la capital de México, el irlandés no tardó en enterarse y redobló la apuesta en su cuenta de Twitter. “Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te golpearía SIN MANOS. No lo olvides”, expresó el excampeón de la UFC.

Canelo Álvarez comentó que quiere volver en septiembre

En la misma presentación, Canelo Álvarez habló de su futuro y dejó claro a quien quiere enfrentar en septiembre de 2023. “La siguiente semana voy a reunirme para ver qué es lo que viene en septiembre. Bivol, pero si se pone ‘regejo’, buscaría más opciones”, señaló el mexicano.