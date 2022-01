¿Corrió El Pitbull? Ryan García dijo que Isaac Cruz rechazó la oferta de su vida para no enfrentarlo

Después que Ryan García desafiara a Isaac Cruz a través de las redes sociales, se dijo que en realidad Golden Boy Promotions no quería que tomara esa pelea por considerar que significaba un riesgo demasiado grande para un peleador que no sube al cuadrilátero desde hace un año y que viene de pasar, además, por un tratamiento médico por problemas de depresión y ansiedad, más luego una operación en su mano.

El mexicano, que viene de perder pero dejando una gran imagen ante Gervonta Davis, subestimó incluso al californiano en declaraciones sobre la posibilidad de que ese combate se llevara adelante. "Ryan no ha sido un peleador que haya causado un gran peligro en la división, está más enfocado en hacer videos y tener seguidores en Instagram. Pero si quiere pelear, déjalo venir a mí", había dicho hace un mes en diálogo con DAZN.

Sabiendo que el regreso de García será el 2 de abril, aunque sin que se haya confirmado todavía quién será su rival, este aclaró que más allá de todo lo que se dijo hubo una oferta concreta para que Isaac Cruz fuese su rival y que este la desestimó, escapando así a la posibilidad de enfrentarlo.

“Isaac Cruz no quería pelear conmigo, muchachos. Esa es la pura verdad de Dios. Habría peleado con él en un abrir y cerrar de ojos, sin problema. Pero todo es bueno, cosas más grandes y mejores vendrán. Le ofrecimos más dinero que Gervonta Davis", dijo en un video que compartió con sus seguidores en redes sociales.

"Puedes intentar hacer todo lo que puedas amigo, pero en un momento determinado no quieren pelear. No se puede obligar a nadie a pelear al final del día", agregó para dejar en claro que fue el mexicano y no él quien se desligó de la posibilidad de organizar un cara a cara entre ambos.