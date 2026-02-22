¿Cuánto dinero ganó Mario Barrios por perder su pelea ante Ryan García en Las Vegas?

Una de las peleas más esperadas en este inicio de año tuvo a Mario Barrios como uno de los protagonistas principales. El estadounidense defendió el cinturón CMB del peso welter ante Ryan García, pero no logró imponerse y terminó cediendo su condición de campeón en una noche de enorme repercusión y cifras millonarias arriba y abajo del ring.

Barrios llegaba con la responsabilidad de sostener el título en una categoría siempre exigente y frente a un rival que necesitaba reivindicarse. Sin embargo, no pudo frenar el envión de García y dejó escapar el cinturón en un combate que se definió con claridad. Aun así, su nombre volvió a ocupar un lugar central en la escena grande del boxeo y demostró que está preparado para competir en los escenarios de máxima exposición.

Ryan García superó con claridad a Mario Barrios en el T-Mobile Arena. (GETTY IMAGES)

La fortuna que le pagaron a Mario Barrios

Por su pelea ante García, Mario sabía que cobraría una cifra cercana a los cinco millones de dólares pasara lo que pasara en el cuadrilátero, número que lo dejó igualmente bien posicionado desde el aspecto económico más allá del resultado deportivo. La expectativa generada en la previa y el éxito comercial del evento con la venta de PPV, le aseguraron una bolsa importante en una de las veladas más comentadas del inicio de 2026.

De esta manera, Barrios cerró una noche de alto impacto mediático que, aunque no terminó con su mano en alto, lo mantuvo dentro del radar de la élite del deporte. Esto abre un panorama con desafíos inmediatos y nuevas oportunidades para recuperar terreno en la división, aunque con una realidad clara: no aparece como favorito en ningún escenario complejo de la categoría.

