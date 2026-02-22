Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó Ryan García por derrotar a Mario Barrios en Las Vegas?

King regresó al triunfo, se proclamó campeón del mundo y se llevó una fortuna a casa.

Por Lucas Lescano

Ryan García venció a Mario Barrios en Las Vegas.
Ryan García venció a Mario Barrios en Las Vegas.

Una de las peleas más esperadas en este inicio de año tuvo a Ryan García como el protagonista principal. King retó el cinturón CMB del peso welter y lo conquistó sin problemas, para cerrar una noche ganadora y millonaria por la enorme bolsa económica que recibió.

García venía de perder ante Rolly Romero en mayo del año pasado y desde entonces su futuro había sido incierto. Parece que la figura aprovechó el tiempo fuera de los cuadriláteros para regresar recargado y recordarle al mundo los argumentos que lo posicionaron como una estrella. Ganó de principio a fin y se ilusiona con grandes oportunidades de cara al futuro, más ahora que se transformó en campeón del mundo de una categoría más que competitiva.

La millonada que ganó Ryan García vs. Mario Barrios

Por su pelea ante Barrios, Ryan sabía que contaba con una base de cinco millones de dólares que se extendió hasta una suma cercana a los 10 millones por haber alcanzado el éxito en la venta de PPV, gracias a todos aquellos que accedieron a la transmisión oficial de DAZN desde cualquier parte del mundo.

De esta manera, Ryan volvió a las luces grandes del mundo y se aseguró permanecer en la élite del deporte despejando dudas sobre su nivel. Esto solo tiene dos consecuencias positivas: peleas grandes en el futuro y contratos millonarios que le permitirán agrandar su fortuna todavía más. Aunque se desconoce cuál será el próximo paso de King, está claro que el porvenir será fructuoso.

Ryan García humilló a Mario Barrios y es nuevo campeón del mundo

Ryan García humilló a Mario Barrios y es nuevo campeón del mundo

En síntesis

  • Ryan García recibió una bolsa asegurada de 5 millones de dólares por su victoria.
  • El monto total de García ascendió a 10 millones de dólares tras sumar el PPV.
  • García regresó tras perder en mayo de 2024 ante Rolly Romero y un año inactivo.
