¿Cuánto dinero obtuvo Naoya Inoue por ganar ante David Picasso?

El japonés continúa haciendo historia en el deporte con un nivel pocas veces visto sobre el cuadrilátero.

Por Lucas Lescano

Naoya Inoue completó un año perfecto a nivel deportivo y económico.
Naoya Inoue completó un año perfecto a nivel deportivo y económico.

A días de dar por cerrado el 2025 de manera oficial luego de haber vivido un año plagado de emociones, la responsabilidad de dar un buen espectáculo estaba sobre los hombros de Naoya InoueEl japones retuvo sus cinturones del peso supergallo tras noquear a David Picasso y además fue recompensado de gran manera económicamente, obteniendo la bolsa más grande de su carrera.

La cantidad de dinero que ganó Naoya Inoue vs. David Picasso

Con 32 años y un abrumador récord de 31-0 con 27 victorias por nocaut, el Monstruo demuestra no tener techo en su nivel. Por esa razón, su promotora, Top Rank, hizo los esfuerzos correspondientes para convencerlo de regresar a pelear a Estados Unidos luego de cuatro años. Inoue retuvo su reinado de las 122 libras y además obtuvo cerca de 20 millones de dólares por su última presentación del 2025.

Estos ingresos están divididos entre lo que se pacta previamente más la venta de entradas y los PPV. En el caso del nipón, a su cuenta bancaria fue a parar un importante porcentaje de lo que se recaudó gracias a todos los que pagaron una membresía para verlo en acción a través de sus pantallas desde cualquier parte del mundo.

Así, Naoya se adjudicó la ganancia más grande de su carrera y, en un momento en el que su popularidad va en aumento de manera ininterrumpida, es muy probable que mucho más público se siga acercando a su boxeo y que las ganancias de incrementen de manera inevitable.

