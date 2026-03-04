Con la salida de Rodrigo Aguirre a Tigres, la baja de Henry Martín por lesión, el nivel que no logra ser el óptimo de Raúl Zúñiga, Patricio Salas o Víctor Dávila, han puesto a pensar en que es necesario un delantero. Y es que justamente el Club América no tiene goleadores, por lo que la afición ya está analizando a uno que podría venir muy bien a la plantilla.

¿Quién para próximo refuerzo del América?

Ha jugado 26 partidos en la Liga MX con el Atlético de San Luis y ha convertido 21 goles, Joao Pedro, el jugador ítalo-brasileño es la pieza que algunos de los seguidores de las Águilas están pidiendo para el próximo torneo. Y es que ya se llevó un campeonato de goleo y ahora se encuentra en el liderato del mismo con 9 tantos.

En redes sociales se ha compartido el video del gol que hizo el día de ayer ante Mazatlán, que al final acabó marcando un doblete, por lo que algunos seguidores de las Águilas aparecieron en los comentarios asegurando que pronto estaría en el Nido, incluso otros que decían que lo querían en el plantel, pero que dudaban que llegara.

Y es que tienen razón, la conexión que ha logrado con el conjunto potosino es muy buena, tanto que en el torneo anterior se le ofreció salir a Cruz Azul y por más intentos que se hicieron no se pudo. Esta sería la misma traba que tendría con América en caso de que la directiva se mostrara interesada en concretar su fichaje.

La buena noticia aquí es que han sido varios movimientos que se han hecho de San Luis a las Águilas, por lo que dentro de la plantilla podrían convencerlo de llegar al Nido. El principal problema sería que en Coapa tengan el total interés en él y después del Mundial no queden con problemas económicos y poder ficharlo, porque barato no será.

