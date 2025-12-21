El próximo sábado 27 de diciembre se despide el año del boxeo con una pelea muy esperada. Uno de los campeones más dominantes de la actualidad, el japonés Naoya Inoue, aparecerá en escena para exponer su cinturón unificado e indiscutido del peso supergallo ante el mexicano David Picasso, un protagonista que llega como el animador de la fiesta, pero consciente de lo que debe hacer para salir del ring con la mano en alto.

Publicidad

Publicidad

Picasso se expresó a pocos días de la pelea más importante de su carrera y fue muy claro con su análisis. Entendiendo la enorme complejidad que significa enfrentar a Inoue, lo que entiende David es que su prioridad debe estar en la defensa, aún sí eso lo debe limitar en sus ambiciones ofensivas.

A Inoue se le gana con la precisión con la que se maneja en F1

“Naoya es un peleador muy explosivo y en un segundo cambia la pelea, entonces tenemos que estar concentrados todo el tiempo en él, con la mente bien firme, bien concentrada, que en un segundo nos puede cambiar todo. Entonces, segundo a segundo hay que llevar esta pelea prácticamente como un carro de Fórmula 1, ¿no?“, le comentó Picasso a Izquierdazo.

Naoya Inoue será el rival más importante en la carrera de David Picasso. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Y además agregó en torno a su preparación para el gran combate: “Todo tiene que estar muy bien calibrado, todo tiene que estar al límite y pues eso es lo que estamos pensando, que todo esté bien y que todo esté listo para que todo salga bien ese día”.

“Más allá de ver alguna debilidad, pues estamos pensando en pelear con la defensa, ¿no? Defendernos muy bien. Y pues ya la pelea se va a ir dando. Ya sabremos nosotros ahí cómo modificar poco a poco el estilo. No quisiera dar muchos detalles de la estrategia, pero es eso, la defensa es lo más importante para nosotros”, completó.

ver también Jake Paul quiere ir por Canelo Álvarez tras perder con Anthony Joshua

En síntesis

Naoya Inoue defenderá sus títulos de peso supergallo el próximo sábado 27 de diciembre.

defenderá sus títulos de peso el próximo sábado 27 de diciembre. El boxeador mexicano David Picasso priorizará la defensa estratégica para enfrentar la explosividad del japonés.

priorizará la para enfrentar la explosividad del japonés. David Picasso comparó la precisión necesaria para esta pelea con el manejo de un Fórmula 1.

Publicidad