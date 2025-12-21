La presentación de Jake Paul contra Anthony Joshua en Miami dejó sensaciones encontradas, pero varias de ellas negativas. La que más reinó fue la de confirmar que el estadounidense no tiene las herramientas necesarias para pelear en el más alto nivel, aunque el sostiene que sí y que está listo para continuar con los grandes desafíos, incluido el de enfrentar a una estrella como lo es Canelo Álvarez.

Paul sufrió una doble fractura de mandíbula ante Joshua, pero aún así cree que el se puede seguir luciendo ante el mundo. En ese sentido, luego de la contienda en la que terminó noqueado por el británico en el sexto asalto, compartió una dura imagen que exponía las lesiones sufridas y además dejó un mensaje en el que invitaba a Canelo a compartir el cuadrilátero con él.

El contundente mensaje que dejó Jake Paul contra Canelo

“Mandíbula doblemente rota. Denme a Canelo en 10 días. Mandíbula rota. El corazón y los huevos intactos. Es momento de descansar, recuperarme y volver al peso crucero”, expresó Paul en X.

El presente de Álvarez es particular. Viene de perder en septiembre con Terence Crawford dejando un nivel muy bajo para el tipo de leyenda que es y las dudas no tardaron en instalarse. En las últimas semanas se había revelado que buscaría una revancha con Bud, pero el norteamericano decidió retirarse y lo que reina es la incertidumbre.

Actualmente continúa recuperándose de una lesión que sufrió en uno de sus codos y los plazos estiman que regresará a la acción recién en septiembre de 2026. Sin Crawford en el medio, el camino quedó allanado para que el mexicano intente recuperar sus cinturones de los supermedianos, sin la necesidad de medirse con Paul, sin mencionar que aún debe dos peleas en el contrato firmado con Turki Al-Alshikh. Todo indica que es un duelo muy difícil de poder concretar.

