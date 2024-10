Dmitry Bivol le pide disculpas al público por la pelea que hizo ante Artur Beterbiev

El combate que dieron este sábado Dmitry Bivol y Artur Beterbiev será inolvidable. Los rusos se disputaron el trono de los semipesados y encontraron al campeón unificado con la victoria que obtuvo Beterbiev. Post pelea, Bivol se mostró muy apenado por lo sucedido dentro del ring y pidió disculpas porque entendió que no dio todo lo que se esperaba de él.

ver también ¿Dónde estaba Canelo Álvarez mientras peleaban Dmitry Bivol y Artur Beterbiev?

La realidad es que el combate fue muy reñido, disputado y se definió en los detalles. La estrategia de Bivol fue esperar los momentos justos para lanzar contraataques que en varias oportunidades conectaban con potencia a Beterbiev.

De hecho, el estilo de Artur de ir hacia adelante y presionar se vio limitado en varias oportunidades por los golpes de Bivol que lo obligaban a retroceder. Aún así, para los jueces hizo mucho más méritos Beterbiev y por eso en dos de las tres tarjetas lo vieron ganar.

Publicidad

Publicidad

En la conferencia de prensa más cercana al combate, Bivol se mostró afectado por la derrota, molesto con su presentación y por eso afirmó que lo que entregó sobre el cuadrilátero no fue lo mejor de él, por lo que también se abre la puerta a una posible revancha.

“Siento que debí tirar mas golpes, sí. Pero intenté conectar duro, intenté pescarlo, porque veía sus movimientos y trataba de conectarlo con golpes limpios, pero sí debí haber tirado más golpes”, comenzó diciendo Bivol.

Dmitry Bivol intentó todo lo que pudo, pero se quedó con las manos vacías ante Artur Beterbiev. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Obviamente, en el boxeo si no conectas golpes limpios, los jueces le van a dar los rounds al peleador que presiona más. No hubo ningún momento en que me sintiera lastimado por sus golpes, pero sí sentí su presión. Sin embargo, yo sentía que lo tenía bajo mi control. Pero sí sentía su presión y yo necesitaba que él me presionara y viniera al frente”.

ver también ¿Cuánto dinero ganó Dmitry Bivol por pelear vs. Artur Beterbiev en Arabia Saudita?

“Por supuesto que tiene manos muy pesadas, es muy fuerte y para su edad (39 años) tiene muy buena condición física, se mantiene trabajando los 12 rounds. Es muy buen peleador. Quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron, a los que creyeron en mis habilidades y quiero decirles que lo siento por no haber hecho una pelea perfecta y por no haber ganado mis cinturones”, cerró.