La pelea de que tuvieron este sábado 12 de octubre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev dio la vuelta al mundo. Los rusos regalaron un verdadero espectáculo en Arabia Saudita buscando el campeón unificado de los semipesados que llegó con polémica. Canelo Álvarez seguramente estuvo atento a este duelo y en las últimas horas se conoció por donde andaba el tapatío.

En primera medida, si Saúl sintonizó el combate fue porque se trataba de uno que prometía show. Pero en segundo lugar, en acción estaba el único pugilista con el que el campeón de los supermedianos se quiere enfrentar: Dmitry Bivol.

El ruso lo venció en el año 2022 de manera categórica y desde entonces que una de las intenciones principales de Álvarez es concretar una revancha que de ratos suena posible y de a otros no tanto. Eso el tiempo lo dirá, pero mientras tanto Saúl anda en lo suyo.

¿Dónde se encontraba Canelo Álvarez durante la pelea de Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev?

Es sabido que en redes sociales el mexicano tiene un perfil muy bajo y elige compartir muy poco de su día a día. En este caso, quien publicó por donde andaba la familia fue su esposa, Fernanda Gómez. Ella subió una historia a su cuenta de Instagram en la que mostraba las vistas que tenía de Tokyo, en Japón, donde Canelo arribó para hacer turismo y revisar otros asuntos.

A su vez, el tapatío estuvo presente en la pelea que tuvieron Takuma Inoue y Seiya Tsutsumi por el título gallo de la AMB que se terminó quedando este último. Canelo fue uno de los invitados de honor y disfrutó de una gran velada.

La historia que subió en Instagram Fernanda Gómez, la esposa de Canelo Álvarez. (IG: fernandagmtz)

Está tomando cada vez más fuerza la posibilidad de que Saúl se presente por primera vez en el país asiático exponiendo sus coronas de las 168 libras. Para esto aún no existe rival ni una fecha posible, aunque la primera pelea del mexicano suele ser por el mes de mayo.

En las últimas semanas, el propio Álvarez le abrió las puertas a Japón y es por eso que su viaje ilusiona a los nipones con que una de las máximas estrellas y figuras del deporte llegue a Asia en el corto plazo. “Me gustaría en algún momento pelear en Japón, ese siempre ha sido un sueño para mí. Crecí con el Chololo Larios y lo vi a él pelear en Japón en videos, y me encantaría alguna vez poder tener la oportunidad de pelear allí”, expresó.

Y además, agregó: “Si me pagan lo que quiero para ir a otro lugar, bueno. Si no, no tengo necesidad de ir a otro lugar a pelear. Estoy muy bien aquí, peleando ante mi gente, en mi segunda casa y donde me siento muy cómodo haciéndolo. Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Sería algo diferente. Pero no es que esté buscando ir a otro lugar”.