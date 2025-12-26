¿Dónde y cómo ver EN VIVO la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso?

Está todo listo para el último fin de semana del año en el boxeo con la gran contienda que protagonizarán Naoya Inoue y David Picasso este sábado 27 de diciembre en Arabia Saudita. El mexicano retará el trono de los supergallo que está en poder del japonés con la intención de concretar una victoria que celebraría un país entero. A continuación te contamos cómo seguir la presentación del púgil local.

El inicio de la jornada está previsto para las 03:00hs del Centro de México, 04:00hs en Bogotá y 06:00hs en Buenos Aires. En total serán seis las peleas que animarán la jornada, por lo que se tratará de un día largo, completo de sorpresas y emociones.

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso en México?

El combate del día de la fecha será transmitido en suelo mexicano en forma exclusiva a través de DAZN. La famosa plataforma cuenta con los derechos únicos de transmisión del evento, para todo el mundo. Para acceder a la transmisión habrá que abonar una suscripción de 20 dólares.

Desafortunadamente para los aficionados del boxeo, la contienda no se podrá sintonizar por televisión abierta en el territorio mexicano. Ninguno de los canales disponibles pasará el megaevento de este viernes en sus pantallas. Para poder seguir la lucha, los fanáticos tendrán que hacerlo a través de plataformas pagas.

