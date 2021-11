Demetrius Andrade viene de hacer una declaración el último viernes en la SNHU Arena de Manchester, New Hampshire, donde derrotó al irlandés Jason Quigley por nocaut técnico en el segundo asalto para defender con éxito su título mundial de peso mediano de la OMB y pedir luego por los grandes nombres de la división.

Sucede que hace tiempo Andrade viene renegando del hecho de que se le achaque no haberse enfrentado a grandes peleadores a lo largo de una carrera profesional que lo tiene como invicto en 31 combates, sin empates, señalando que si eso es así es porque ninguno de los oponentes que se dicen los mejores de la división ha querdio enfrentarlo.

Aquí radica otro problema que es que para muchos grandes empresarios del boxeo, el campeón de 33 años, oriundo de Rhode Island, no es una garantía a la hora de cortar entradas o de que los fanáticos paguen un evento para verlo en acción por televisión, haciendo que sus peleadores elijan otros caminos.

Cansado de todo eso, quien finalmente pidió una gran oportunidad para Demetrius Andrade desde el cuadrilátero el último viernes fue Eddie Hearn, promotor británico de MatchRoom Boxing que sí ha confiado en sus capacidades. "Sabemos que era un gran favorito sobre Jason Quigley, pero lo demolió por completo y ese es el tipo de actuación en la que puedes estirarte y decir: 'Este tipo necesita tener esas peleas'", comenzó diciendo el británico a las cámaras de DAZN.

Y agregó tres nombres a su pedido: “Es fácil poner excusas cuando no quieres pelear con alguien. 'Oh, son aburridos, nunca noquean a nadie y no entretienen'. Entonces, ¿qué puedes decir ahora? Espero que después de esa actuación, suficientes fanáticos, suficientes medios de comunicación y suficiente gente diga: 'Vamos'. Charlo, 32-0, un gran luchador y un campeón invicto. Demetrius, 31-0, campeón mundial invicto. Dos estadounidenses, ¿qué le pasa a este deporte? Hazlo en Showtime. No se trata de Matchroom o DAZN. Jaime Munguia y Golovkin también tienen los estilos para crear una gran pelea con Demetrius Andrade".