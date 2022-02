El mundo del boxeo ha recibido muy buenas noticias y tienen que ver con la recuperación del querido presentador David Diamante, todo un símbolo de las carteleras organizadas por DAZN y MatchRoom Boxing, quien el pasado diciembre, días antes de la Navidad, había sufrido un grave accidente en su moto, por el que salvó su vida de milagro.

Poco más de dos meses después, afortunadamente, La Voz del Boxeo volverá a ser parte del show, pues será el presentador principal de la cartelera que el próximo sábado 5 de marzo, en la Pechanga Arena de Las Vegas, estelarizarán Román Chocolatito González y Julio César Rey Martínez.

"La vida te enseña a rodar a puñetazos. Aprender a caminar de nuevo y recuperarme de un horrible accidente no es con lo que pensé que estaría lidiando semanas después de alcanzar mi cumpleaños 50. El final del año iba a ser un tiempo de celebración con amigos y familiares. Pero la vida tenía otros planes. El 20 de diciembre de 2021 quedé gravemente herido en un accidente de motocicleta", comenzó expresando Diamante en un emotivo posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

"Cuando la gente me pregunta ahora cómo estoy, digo que estoy bien. El dolor siempre está ahí. Hacer cosas sencillas que la gente da por hecho, como ponerse calcetines, sentarse en una silla o cargar la compra, de repente se convierte en un gran desafío. Me saqué de las redes sociales porque mi condición era extraordinariamente dolorosa. Más importante aún, necesitaba concentrarme completamente en el proceso de curación durante este momento crítico de recuperación. Prometí que me recuperaría de esta lesión más rápido que nadie. Y lo dije en serio", continuó compartiendo con sus seguidores.

El grave accidente de David Diamante

El pasado 20 de diciembre, como recordó en su última publicación, David Diamante sufrió en Brooklyn un accidente con su moto que lo dejó al borde de la muerte. En estado crítico, fue llevado al hospital Langone Health de la Universidad de Nueva York, donde se constató que había sufrido tres fracturas en la columna vertebral, múltiples costillas rotas y grave daño en su rodilla derecha; por lo que fue operado de urgencia.

La cirugía que se le realizó al día siguiente duró alrededor de cinco horas. Allí se le colocaron nueve tornillos, varillas múltiples y hueso de cadáveres para poder reconstruir su columna vertebral.