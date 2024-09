Julio César Chávez no reconoce como leyenda del boxeo a Canelo Álvarez.

Que Julio César Chávez es una leyenda del boxeo nadie lo podrá discutir jamás. El múltiple campeón mexicano cambió la historia del deporte y se llevó con él una cantidad enorme de logros que serán imborrables. Por eso, es palabra autorizada para determinar que otro pugilista entra en la misma categoría de “leyenda”, algo que, para él, Canelo Álvarez todavía no cumple.

En línea con lo que muchos argumentan, Chávez no le resto mérito a la carrera de Canelo, pero sí reconoció que al tapatío aún le falta esa batalla que ponga de pie a un estadio que lo consolide como una estrella incomparable. Al final de la historia, nadie podrá poner en duda el legado que dejará Saúl y a sus 34 años ya no le debe nada a nadie, aunque es una realidad que si no consigue esa guerra que le piden, para algunos habrá quedado un poco en deuda.

Para Julio César Chávez, Canelo Álvarez no es una leyenda del box

“Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda, él va a ser una leyenda. Y desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente”, empezó diciendo Julio César en plática con ESPN KnockOut.

Y además, agregó: “Porque, desafortunadamente, yo creo que ustedes lo viven, tiene a un México dividido, a unos que lo quieren, a otros que no lo quieren. Con todo respeto, eso no pasaba conmigo, bendito sea Dios”.

“Pues mira, Dios le da a cada quien su don. Yo, la verdad, me siento tranquilo con lo que hice, lógicamente me hubiera gustado hacer más. Pero con todo respeto, no les va a tocar ver a otro cabrón como yo que llegue a 90 peleas invicto, que llegue 15 años sin perder una sola pelea“, cerró.

Por lo pronto, el campeón de los supermedianos se está preparando para enfrentar este sábado 14 de septiembre a Edgar Berlanga, donde a priori no se espera que tenga esa batalla, porque en los papeles previos parte como amplio favorito a quedarse con ese enfrentamiento. Aún así, no se descarta nada y todo puede pasar en apenas unos días.

