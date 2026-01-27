El excampeón mundial que trituró a Canelo Álvarez y pidió su retiro del boxeo: “Es un viejo de 35 años”

Canelo Álvarez fue duramente cuestionado a lo largo de 2025 por el nivel que mostró dentro del ring, muy lejos de aquel boxeador dominante que supo llegar a la cima del boxeo mundial. El mexicano dejó sensaciones negativas en cada una de sus presentaciones y encendió las alarmas sobre su presente deportivo.

Publicidad

Publicidad

Su primera pelea del año fue ante el cubano William Scull, un combate que terminó ganando en las tarjetas, pero sin convencer. Si bien levantó la mano al final, estuvo lejos de imponer su jerarquía y nunca logró mostrar una versión sólida ni contundente durante el desarrollo del enfrentamiento.

Canelo Álvarez frente a William Scull (Getty Images)

La segunda presentación fue todavía más preocupante. Frente a Terence Crawford, Canelo no logró competir de igual a igual y fue ampliamente superado, lo que derivó en la pérdida del título y en un cierre de año muy negativo, marcado por las críticas y las dudas sobre su futuro.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez ante Terence Crawford (Getty Images)

En ese contexto apareció la palabra de Sergio Mora, excampeón mundial, quien no tuvo filtros al analizar el momento del tapatío y fue directo al hueso al pedir por su retiro del boxeo profesional. Para Mora, el desgaste ya es evidente y difícil de revertir.

Los duros mensajes de Mora a Canelo

ver también Mientras LeBron James ganó 128.7 millones, la fortuna que recibió Canelo Álvarez en 2025

“A estas alturas, Canelo es un viejo de 35 años. 68 peleas profesionales, ha boxeado desde que tenía 15 años. Ya no puede pelear, así que no vamos a ver al gran libra por libra que fue Canelo”, expresó en primer lugar, dejando en claro que, desde su visión, el mejor Canelo ya quedó en el pasado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego, el excampeón profundizó su análisis y volvió a apuntar contra el nivel del mexicano: “Ni siquiera estamos viendo nocauts de Canelo, porque eso es lo que pasa cuando empiezas a ir hacia atrás como peleador”. Finalmente, Mora cerró con otro mensaje contundente dirigido al tapatío: “Empiezas a pensar en cruzar la meta, empiezas a pensar en tu salud”.

En síntesis

Canelo Álvarez perdió su título mundial tras ser superado por Terence Crawford en 2025.

perdió su título mundial tras ser superado por en 2025. El boxeador mexicano acumula 68 peleas profesionales desde que inició su carrera a los 15 años .

desde que inició su carrera a los . Sergio Mora solicitó el retiro de Álvarez, quien actualmente tiene 35 años de edad.

Publicidad