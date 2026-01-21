Mientras LeBron James ganó 128.7 millones, la fortuna que recibió Canelo Álvarez en 2025

La fortuna de los deportistas va en ascenso cada año. El mundo de las estrella ve como los incrementos aumentan con el paso de cada temporada y, sin importar la disciplina, aquellos que dominan se ven claramente privilegiados. Dos ejemplos muy claros de esto son Canelo Álvarez y LeBron James, ambos referentes y líderes en el boxeo y basquetbol, tuvieron un 2025 en el que se aseguraron fortunas impresionantes.

Publicidad

Publicidad

La comparación de fortunas entre Canelo Álvarez y LeBron James

En el caso de LeBron, sus ganancias en 2025 fueron de 127.8 millones de dólares. Esto, por su puesto, se reparte entre el contrato que percibe con Los Angeles Lakers y demás fuentes de ingresos como patrocinios y acciones que posee en distintos tipos de ramas. A sus 41 años, el Rey comienza a terminar su carrera con la garantía de que sus generaciones sucesoras podrán gozar de los millones que cosechó a lo largo de su carrera.

Por otro lado, para Canelo el número final es un tanto más alto. El tapatío se presentó en acción dos veces (en mayo y septiembre) y esas contiendas ante William Scull y Terence Crawford le permitieron terminar con 137 millones de dólares. El contrato que firmó con el magnate Turki Al-Alshikh le permitió a Saúl dar un paso más que importante en su carrera a nivel económico y a la vista quedan los resultados.

Canelo Álvarez consiguió una fortuna en su pelea ante Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La particularidad de esta situación es que ese convenio con el magnate árabe todavía tiene dos peleas más por cumplir, lo que se traduce a que decenas de millones más irán a parar a la cuenta bancaria de Canelo. En ese sentido, su trayectoria comienza a despedirse con la tranquilidad de saber que jamás tendrá que volver a preocuparse por el dinero ni nada relacionado a ello.

Álvarez demostró, a lo largo de todos los años que lleva como profesional, no caracterizarse por despilfarrar el dinero, sino más bien todo lo contrario, ya que es reconocido como un hábil inversionista que mantiene su dinero en constante movimiento. ¿Podrá superar sus ganancias en 2026?

En síntesis

Canelo Álvarez registró ganancias de 137 millones de dólares durante el año 2025 .

registró ganancias de durante el año . LeBron James acumuló un total de 127.8 millones de dólares en la última temporada.

acumuló un total de en la última temporada. El mexicano enfrentó a William Scull y Terence Crawford tras firmar con Turki Al-Alshikh.

Publicidad