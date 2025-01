El inesperado mensaje de Jaime Munguía al réferi de la pelea que perdió contra Bruno Surace: "Gracias a él..."

La caída del pasado sábado 14 de diciembre de Jaime Munguía en el Estadio Caliente de Tijuana ante el francés Bruno surace sigue dando qué hablar. Nadie esperaba que el mexicano cayera derrotado ante el europeo y mucho menos de la forma en la que lo hizo. El pugilista local se fue a la lona en el sexto asalto y el réferi decidió no dejarlo continuar por percibirlo muy noqueado. Ahora, a semanas de la contienda, Jaime se mostró con el juez de la pelea y juntos enviaron un mensaje.

Para muchos aficionados, se podría haber esperado un poco antes de dar por finalizado el combate y dejar como perdedor a Munguía, pero el réferi del encuentro, Juan José Ramírez, entendió que no estaban dadas las condiciones para que esto sucediera y por eso decidió ponerle un punto final a las acciones.

Munguía no reclamo en ningún momento el hecho de sentirse listo para seguir peleando, sino más bien todo lo contrario, ya que en las últimas horas se mostró con el colegiado y juntos coincidieron en el pensamiento de que, antes que cualquier otra cosa, primero está la salud y esto lo que se debe priorizar.

El mensaje que dejó Jaime Munguía junto al réferi de su última pelea

“Con el gusto de saludarlo y estar con él. De su intervención con la pelea yo creo que, qué podría decir, agradecido siempre con el trabajo de Juan José, ya que me refereó en mucho tiempo que fui peleador amateur“, comenzó diciendo Munguía.

Y además, agregó: “Ahora en mi última pelea que no fue el resultado deseado, decirles a todos que he visto muchos comentarios negativos que por mi culpa han pasado muchas cosas con su carrera de réferi… Decirles aquí que no es verdad, que estamos conviviendo con él, ya que gracias a él estamos con salud, estamos con bien, entonces decirles a todos que no pasa nada”.

Por su parte, el réferi expresó: “Fue una pelea difícil, dura, una derrota dolorosa, pero primero estaba tu integridad, tu salud y así puedes continuar tu carrera. Agradecido con la oportunidad y que Dios te bendiga y a seguir brillando como todo mundo lo desea”.

“Agradecerle a todos por su apoyo, su cariño. La verdad que he sentido el respaldo de toda la gente, todo su cariño, muy contento. Estamos listos para regresar, estamos listos para la revancha y vamos a darle con todo, hay Jaime Munguía para rato, a echarle ganas. Arriba Tijuana, viva México, saludos a todos”, concluyó Munguía.